На юге Туркменистана школьники сдают деньги на государственный флаг и портреты президента

CA-NEWS (TM) - В средних школах Марыйского велаята (юг Туркменистана) учеников заставляют сдавать деньги на покупку флага, портретов президента и других наглядных пособий.

Перед началом нового учебного года в некоторых средних школах Марыйского велаята Туркменистана учителя собирают деньги с учеников, которые будут выпускаться в следующем году, для покупки флагов, портретов президента, папок для документов и наглядных пособий.

Корреспондент Радио Азатлык в Марыйском велаяте выяснил некоторые подробности о требуемой сумме денег и на что они будут тратиться. Как утверждают некоторые родители, в разговоре с корреспондентом Радио Азатлык, они подозревают, что деньги тратятся на личные нужды преподавателей.

«Преподаватели школы № 4 города Байрамали Марыйского велаята с каждого ученика 11-классов собирают по 400 манатов (около 114 долларов). Преподаватели говорят, что деньги необходимы для покупки флагов, портретов президента, папок для документов и других наглядных пособий», - сообщил корреспондент Радио Азатлык.

В разговоре с одним из жителей Байрамали он выяснил, что в некоторых случаях у детей состоятельных родителей собирают до 500-600 манатов. По его словам, учителя вызывают детей, которые в данный момент находятся на летних каникулах для того, чтобы собрать у них деньги.

Радио Азатлык не удалось связаться с администрацией школы города Байрамали и получить комментарии.

Как рассказали корреспонденту Азатлыка родители, преподаватели предупреждают о том, что сбор денег повлияет на оценки выпускников в конце учебного года. Корреспондент отметил, что оценки в аттестате выпускника могут меняться в зависимости от размера собираемой суммы.

Кроме того, согласие или несогласие сдавать деньги в начале года может иметь последствия в будущем при поступления выпускника в высшее учебное заведение. «Например, если в аттестат попадёт оценка 3, или характеристика будет не совсем положительной, то выпускнику будет сложнее поступить в высшее учебное заведение», - рассказал корреспонденту Азатлыка на условиях анонимности один из родителей.