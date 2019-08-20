РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Бурятии десять граждан Монголии нарушили правила временного ввоза автомобилей

CA-NEWS (MNG) -  Девять административных дел за нарушение сроков временного ввоза автомобилей и одно - за незаконную передачу машины другому лицу возбудила Бурятская таможня в 2019 году, сообщает МК.

Всего за восемь месяцев в автомобильных пунктах пропуска оформлен временный ввоз свыше 54 тыс. транспортных средств для личного пользования. Сейчас на контроле у таможенников Бурятии - 1648 авто с истекшим сроком ввоза.

Кроме того, он выявили 1246 водителей из Монголии, у которых не было полиса ОСАГО. Информация о незастрахованных ТС передана в ГИБДД МВД Бурятии.

Отметим, что иностранные граждане могут временно ввозить на территорию Евразийского экономического союза транспортные средства с освобождением от уплаты таможенных платежей не более чем на год одного года либо платить таможенные платежи. В противном случае они будут привлечен к административной ответственности, предусматривающей помимо штрафа либо конфискацию автомобиля.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
  • Экономика Монголии выросла на 8.6% в первом полугодии текущего года
  • В Узбекистане мужчина развёлся с женой из-за подаренной на свадьбу одежды
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×