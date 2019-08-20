В Бурятии десять граждан Монголии нарушили правила временного ввоза автомобилей

CA-NEWS (MNG) - Девять административных дел за нарушение сроков временного ввоза автомобилей и одно - за незаконную передачу машины другому лицу возбудила Бурятская таможня в 2019 году, сообщает МК.



Всего за восемь месяцев в автомобильных пунктах пропуска оформлен временный ввоз свыше 54 тыс. транспортных средств для личного пользования. Сейчас на контроле у таможенников Бурятии - 1648 авто с истекшим сроком ввоза.

Кроме того, он выявили 1246 водителей из Монголии, у которых не было полиса ОСАГО. Информация о незастрахованных ТС передана в ГИБДД МВД Бурятии.

Отметим, что иностранные граждане могут временно ввозить на территорию Евразийского экономического союза транспортные средства с освобождением от уплаты таможенных платежей не более чем на год одного года либо платить таможенные платежи. В противном случае они будут привлечен к административной ответственности, предусматривающей помимо штрафа либо конфискацию автомобиля.