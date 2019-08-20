В Таджикистане резко подскочил официльный курс доллара

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 20 августа резко подскочил официальный курс американского доллара. Если еще 19 августа за один доллар в банках выдавали 9 сомони 43 дирама, то утром 20 августа – уже 9 сомони 70 дирамов, сообщает centralasian.org.



Национальный банк Таджикистана утром 20 августа объяснил в своем заявлении причину повышения официального курса доллара. Сообщается, что это решение было принято с тем, что между официальным и “чёрным” курсом американской валюты существовала большая разница.

По данным Нацбанка, из-за этой разницы население предпочитало не обращаться в банки для обмена валюты.

“Для решения этой ситуации необходим ряд дополнительных мер. В частности, для снижения курсового давления и влияния существующих валютных рисков, а также обеспечения соблюдения разницы в 2% между официальным и неофициальным обменным курсом было принято решение произвести единовременную корректировку официального курса доллара США”, - сообщает главный финансовый регулятор.

Нацбанк подтвердил в своем заявлении, что в стране ощущается дефицит доллара. По данным регулятора, такая ситуация позволила «заинтересованным сторонам» ускорить процесс девальвации сомони.

Нацбанк сообщает, что разрыв между официальным и неофициальным курсом доллара в стране достиг 2,8%, что намного выше нормы. На веб-сайтах нескольких коммерческих банков Таджикистана, в частности "Эсхата" и "Спитамен", уже указан новый курс американского доллара к сомони – 9,70.