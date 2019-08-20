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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан попал в список стран, не отвечающих требованиям прозрачности Госдепа США

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан вошёл в список стран, которые не удовлетворяют требованиям минимальной фискальной прозрачности Государственного департамента США.

Помимо Узбекистана, 67 других стран включены в ежегодный доклад Госдепартамента о прозрачности в мире. Среди них Азербайджан, Китай, Ирак, Туркменистан и Саудовская Аравия.

В документе проанализирована работа 140 правительств, которым США оказывали финансовую помощь с 1 января по 31 декабря 2018 года. 67 правительств не удовлетворяют требованиям минимальной прозрачности.

В отчете отмечается, что Узбекистан добился прогресса в обнародовании своего бюджета, но бюджет не содержит подробной информации о запланированных расходах и доходах.

Кроме того, в бюджете не разглашаются данные о прибыли от природных ресурсов и информации о внебюджетных государственных счетах.

Государственный департамент США рекомендует Узбекистану для обеспечения фискальной прозрачности обнародовать информацию о своих долговых обязательствах и о детальных расходах министерств.

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