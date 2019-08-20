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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 50 человек погибли в Индии за два дня из-за наводнений

CA-NEWS (CA) -  Из-за ливней и последовавших за ними наводнений и оползней в северных штатах Индии за последние два дня погибли уже 58 человеК. Из низинных районов Нью-Дели эвакуировано более 10 тыс. человек. Уровень воды в реке Ямуна в столице Индии поднялся до 205,94 м, превысив опасную отметку 205,3 м, передает "Ъ".

Как уточняет телеканал, в штате Уттаракханд погибли 32 человека и восемь пропали без вести. Региональное правительство временно закрыло там все учебные заведения. В штате Химачал-Прадеш жертвами стихии стало 26 человек.

Главный министр штата Пенджаб Амариндер Сингх выделил 1 млрд рупий ($13 млн) на ликвидацию последствий непогоды. Власти ожидают, что уровень воды в реках продолжит подниматься, из-за чего вероятны новые подтопления.

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