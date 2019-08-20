Кыргызстан и Казахстан отвечают минимальным требованиям финансовой прозрачности, - госдеп США

CA-NEWS (KG) - Среди стран Центральной Азии Кыргызстан и Казахстан отвечают минимальным требованиям финансовой прозрачности Госдепа США. В документе проанализирована работа 140 правительств, которым США оказывали финансовую помощь с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Страны, отвечающие минимальным требованиям финансовой прозрачности на 2019 год: Албания, Аргентина, Армения, Афганистан, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Гайана, Гана, Гватемала, Гондурас, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Косово, Кыргызская Республика, Латвия, Литва, Маврикий, Малайзия, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Молдова, Монголия, Фиджи, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Эстония, Ямайка, Черногория, Марокко, Намибия, Непал, Северная Македония (бывшая республика Македония), Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Шри-Ланка, Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда и Уругвай.

Департамент пришел к выводу, что из 140 правительств, оцененных в соответствии с законом, 67 не отвечают минимальным требованиям финансовой прозрачности. Среди стран Центральной Азии в этот список входят Туркменистан и Узбекистан.

Однако из этих 67 правительств 13 добились значительного прогресса в выполнении минимальных требований в отношении финансовой прозрачности.