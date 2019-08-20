Бюджет Туркменистана не отвечает минимальным требованиям финансовой прозрачности, - Госдеп США

CA-NEWS (TM) - Бюджет Туркменистана не отвечает минимальным требованиям финансовой прозрачности, такой вывод содержится в распространенном в среду ежегодном докладе госдепартамента США о бюджетной прозрачности иностранных государств.

В документе проанализирована работа 140 правительств, которым США оказывали финансовую помощь с 1 января по 31 декабря 2018 года. 67 правительств не удовлетворяют требованиям минимальной прозрачности.

"В течение рассматриваемого периода Туркменистан публиковал данные о совокупных доходах онлайн в своей государственной газете, но бюджетные документы и информация о долговых обязательствах не были обнародованы. Публично доступная бюджетная информация не была полной и не включала государственные доходы от природных ресурсов. Информация о внебюджетном стабилизационном фонде правительства не была общедоступной. Из-за отсутствия бюджетных документов надежность бюджета не может быть оценена. Высшему органу аудита Туркменистана не хватало независимости, и он не делал свои отчеты общедоступными, несмотря на предполагаемый пересмотр финансовой отчетности правительства. Законы и нормативные акты о распределении лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов не полностью описывают условия и процедуры выдачи лицензий и контрактов. Поэтому было неясно, соблюдались ли законы и правила на практике", - отмечается в докладе.

Госдеп рекомендует Туркменистану сделать бюджетные документы общедоступными,

обеспечить, чтобы бюджетные документы были практически полными и надежными. Кроме того, в рекомендациях отмечается необходимость создания независимого высшего органа аудита и сделать отчеты высших органов аудита общедоступными,

полностью изложив критерии и процедуры для распределения лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов в законодательстве или нормативных актах.