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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Один человек погиб в результате ДТП на трассе Алматы-Бишкек

CA-NEWS (KZ) -  Вечером 19 августа на трассе Алматы - Бишкек произошло смертельное ДТП, передает Zakon.kz.

Авария случилась около 20.00. На 123 км трассы Алматы - Бишкек женщина за рулем Lexus GS300, двигаясь в западном направлении, по невыясненным обстоятельствам не справилась с управлением, в результате чего вылетела с дороги на обочину. Далее машина съехала в кювет и столкнулась водопропускной трубой. От столкновения с бетонной конструкцией автомобиль подлетел в воздух и приземлился на крышу.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался один из пассажиров. Водителя и еще троих пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Выяснением обстоятельств ДТП занимаются дознаватели Алматинской области.

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