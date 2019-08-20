Один человек погиб в результате ДТП на трассе Алматы-Бишкек

CA-NEWS (KZ) - Вечером 19 августа на трассе Алматы - Бишкек произошло смертельное ДТП, передает Zakon.kz.

Авария случилась около 20.00. На 123 км трассы Алматы - Бишкек женщина за рулем Lexus GS300, двигаясь в западном направлении, по невыясненным обстоятельствам не справилась с управлением, в результате чего вылетела с дороги на обочину. Далее машина съехала в кювет и столкнулась водопропускной трубой. От столкновения с бетонной конструкцией автомобиль подлетел в воздух и приземлился на крышу.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался один из пассажиров. Водителя и еще троих пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Выяснением обстоятельств ДТП занимаются дознаватели Алматинской области.