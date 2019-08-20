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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Япония обменялись нотами по автодорожным проектам

CA-NEWS (TJ) -  20 августа состоялась церемония обмена нотами между правительством Таджикистана и правительством Японии по проектам «Реабилитация участка Кизилкала-Бохтар автодороги Душанбе-Бохтар» (первая фаза, разработка детального проекта) и «Реабилитация участка Кизилкала-Бохтар автодороги Душанбе-Бохтар» (вторая фаза, строительство проекта), сообщает пресс-служба МИД РТ.

Обменные ноты были подписаны Министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином и Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Таджикистан Хаджиме Китаокой.

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