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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел Монголии встретился с Пан Ги Муном

CA-NEWS (MNG) -  20 августа, министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар встретился с бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном, который приехал в Улаанбаатар для участия в конференции Боаоского Азиатского форума, передает Montsame.

Д.Цогтбаатар отметил, что для Монголии большая честь проводить очередную конференцию Боаоского Азиатского Форума, который обсуждает экономические проблемы азиатских стран и собирает представителей этого региона, в том числе знаменитых ученых и экспертов, представителей крупнейших частных компаний. Далее министр выразил благодарность, что председатель Боаоского Азиатского Форума, 8-ой Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун лично прибыл в Монголию, чтобы принять участие в данной конференции. На Улаанбаатарской конференции обсудят не только широкий круг вопросов, связанных с экономическим развитием стран Азии, но и запланировано предоставление подробной информации об инвестиционной среде Монголии, тенденции дальнейшего экономического развития, возможностях бизнеса, отметил министр иностранных дел Монголии. Глава внешнеполитического ведомства Монголии выразил уверенность в том, что эта конференция даст большую возможность представить современную Монголию всему миру.

Председатель Боаоского Азиатского Форума господин Пан Ги Мун в свою очередь поздравил и выразил благодарность Министерству иностранных дел Монголии в организации и оказании поддержки в проведении конференции. Далее он отметил, что цель конференции – выявление социально-экономических проблем и возможностей регионов, которые развиваются самыми быстрыми темпами.

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