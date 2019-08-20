Министр иностранных дел Монголии встретился с Пан Ги Муном

CA-NEWS (MNG) - 20 августа, министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар встретился с бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном, который приехал в Улаанбаатар для участия в конференции Боаоского Азиатского форума, передает Montsame.



Д.Цогтбаатар отметил, что для Монголии большая честь проводить очередную конференцию Боаоского Азиатского Форума, который обсуждает экономические проблемы азиатских стран и собирает представителей этого региона, в том числе знаменитых ученых и экспертов, представителей крупнейших частных компаний. Далее министр выразил благодарность, что председатель Боаоского Азиатского Форума, 8-ой Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун лично прибыл в Монголию, чтобы принять участие в данной конференции. На Улаанбаатарской конференции обсудят не только широкий круг вопросов, связанных с экономическим развитием стран Азии, но и запланировано предоставление подробной информации об инвестиционной среде Монголии, тенденции дальнейшего экономического развития, возможностях бизнеса, отметил министр иностранных дел Монголии. Глава внешнеполитического ведомства Монголии выразил уверенность в том, что эта конференция даст большую возможность представить современную Монголию всему миру.

Председатель Боаоского Азиатского Форума господин Пан Ги Мун в свою очередь поздравил и выразил благодарность Министерству иностранных дел Монголии в организации и оказании поддержки в проведении конференции. Далее он отметил, что цель конференции – выявление социально-экономических проблем и возможностей регионов, которые развиваются самыми быстрыми темпами.