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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний
Россельхознадзор
Россельхознадзор

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан снял введенные ранее ограничения на поставки продукции пяти российских сельскохозяйственных предприятий, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор сообщает, что казахстанской стороной были сняты ограничения, введенные ранее незаконно, с нарушениями законодательства ЕАЭС, в отношении пяти российских компаний (ЗАО "Приосколье", АО "Алтайский бройлер", ООО "ФинИнвест", ЗАО "Микояновский мясокомбинат МПК "ЕвроЭМ", СПСК "Расковский молзавод"), - говорится в пресс-релизе.
Также федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой пятью казахстанскими предприятиями:

- АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»;

- ТОО «ADM Investment»;

- ТОО «Ордабасы-кус»;

- ТОО «Парижская коммуна ХХ1»;

- ТОО НПП «Kazakh Osseter».

Такое решение принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференций, проведенных между Россельхознадзором и Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 15-16 августа 2019 года, а также с учетом гарантий, представленных казахстанской стороной.
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