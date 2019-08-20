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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в ДТП с микроавтобусом пострадали 9 граждан Таджикистана

CA-NEWS (UZ) -  19 августа текущего года в 15:37 на 368 км автомобильной дороги «А-380», что расположена на территории Джандарского района Бухарской области произошло ДТП.

Микроавтобус марки “Мерс-Спиринтер”, принадлежащий гражданину Республики Таджикистан А. Афганову, следовал по маршруту «Москва – Душанбе». В какой-то момент заднее колесо данного автомобиля лопнуло, в следствии чего транспортное средство потеряв управление - перевернулось. 9 пассажиров данного рейса были доставлены в медицинское отделение городка Газли Ромитанского района. Трое были положены в больницу. Остальным шестерым госпитализация не потребовалась. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия, сообщила пресс-служба МЧС РУ.

Другие пассажиры были размещены в гостинце городка Газли, где им были созданы все необходимые условия. По уточнённым данным, следовавшие в микроавтобусе люди были трудовыми мигрантами, которые возвращались из Российской Федерации в Таджикистан через Республику Узбекистан.

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