В Узбекистане в ДТП с микроавтобусом пострадали 9 граждан Таджикистана

CA-NEWS (UZ) - 19 августа текущего года в 15:37 на 368 км автомобильной дороги «А-380», что расположена на территории Джандарского района Бухарской области произошло ДТП.

Микроавтобус марки “Мерс-Спиринтер”, принадлежащий гражданину Республики Таджикистан А. Афганову, следовал по маршруту «Москва – Душанбе». В какой-то момент заднее колесо данного автомобиля лопнуло, в следствии чего транспортное средство потеряв управление - перевернулось. 9 пассажиров данного рейса были доставлены в медицинское отделение городка Газли Ромитанского района. Трое были положены в больницу. Остальным шестерым госпитализация не потребовалась. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия, сообщила пресс-служба МЧС РУ.

Другие пассажиры были размещены в гостинце городка Газли, где им были созданы все необходимые условия. По уточнённым данным, следовавшие в микроавтобусе люди были трудовыми мигрантами, которые возвращались из Российской Федерации в Таджикистан через Республику Узбекистан.