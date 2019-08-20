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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Турция подписали соглашение об экстрадиции

CA-NEWS (UZ) -  20 августа 2019 года вступило в силу Соглашение между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой об экстрадиции от 30 апреля 2018 года, сообщает МИД.

Соглашение нацелено на расширение сотрудничества в уголовно-правовой сфере и обеспечение более эффективного взаимодействия двух стран в борьбе с преступностью.

Документом предусматриваются порядок и условия выдачи лиц, основания для отказа в выдаче, форма и содержание запроса, а также необходимые подтверждающие документы, подлежащие передаче запрашиваемой стороне.

В соответствии с Соглашением страны обязуются выдавать запрашивающей стороне лиц, разыскиваемых для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора за преступление, влекущее выдачу.

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