Узбекистан и Турция подписали соглашение об экстрадиции
- Узбекистан, политика
- 17:25, 20 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - 20 августа 2019 года вступило в силу Соглашение между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой об экстрадиции от 30 апреля 2018 года, сообщает МИД.
Соглашение нацелено на расширение сотрудничества в уголовно-правовой сфере и обеспечение более эффективного взаимодействия двух стран в борьбе с преступностью.
Документом предусматриваются порядок и условия выдачи лиц, основания для отказа в выдаче, форма и содержание запроса, а также необходимые подтверждающие документы, подлежащие передаче запрашиваемой стороне.
В соответствии с Соглашением страны обязуются выдавать запрашивающей стороне лиц, разыскиваемых для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора за преступление, влекущее выдачу.