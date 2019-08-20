РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава Туркменистана объявил выговор председателю Центробанка за работу банкоматов

CA-NEWS (TM) -  За перебои в работе банкоматов президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор председателю Центрального банка Туркменистана Мердану Аннадурдыеву.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал сегодня в ходе правительственного совещания, сообщила пресс-служба Президента Туркменистана.

Финансовые средства в кредитных учреждениях имеются в достаточном объёме, отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

"Вопросы, связанные с их целесообразным использованием, особенно с обеспечением постоянного контроля над бесперебойной работой банкоматов соответствующими техническими группами, выступают в числе актуальных требований", - сказал глава Туркменистана, объявив председателю Центробанка М.Аннадурдыеву выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над работой банкоматов» и «поручив в кратчайшие сроки исправить допущенные недостатки», отмечается в президентском Распоряжении.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Губернатор Прикамья наградил парня из Узбекистана, спасавшего людей во время ДТП с автобусом
  • Фирменный стиль Дональда Трампа. Зачем ему покупать Гренландию?
  • Осужденного нашли повешенным в колонии особого режима в Таразе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×