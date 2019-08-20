Глава Туркменистана объявил выговор председателю Центробанка за работу банкоматов

CA-NEWS (TM) - За перебои в работе банкоматов президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор председателю Центрального банка Туркменистана Мердану Аннадурдыеву.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал сегодня в ходе правительственного совещания, сообщила пресс-служба Президента Туркменистана.

Финансовые средства в кредитных учреждениях имеются в достаточном объёме, отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

"Вопросы, связанные с их целесообразным использованием, особенно с обеспечением постоянного контроля над бесперебойной работой банкоматов соответствующими техническими группами, выступают в числе актуальных требований", - сказал глава Туркменистана, объявив председателю Центробанка М.Аннадурдыеву выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над работой банкоматов» и «поручив в кратчайшие сроки исправить допущенные недостатки», отмечается в президентском Распоряжении.