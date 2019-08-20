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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 21 августа

CA-NEWS (KG) -  Прогноз погоды по Центральной Азии на 21 августа от чешской компании Windy.com.

Самая максимальная температура будет наблюдаться в Мары +36 (Туркменистан).

Самая низкая температура: в столице Казахстана +19.

*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 29 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары

Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 21 августа погода будет держаться при следующих температурах:

В Казахстане:

Screenshot_2019-08-20 обзор Казахстан - пргностические карты - прогноз погоды

В Кыргызстане:

Screenshot_2019-08-20 обзор Киргизия - пргностические карты - прогноз погоды

В Таджикистане:

Screenshot_2019-08-20 обзор Таджикистан - пргностические карты - прогноз погоды(1)

В Туркменистане:

Screenshot_2019-08-20 обзор Туркмения - пргностические карты - прогноз погоды

В Узбекистане:

Screenshot_2019-08-20 обзор Узбекистан - пргностические карты - прогноз погоды

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