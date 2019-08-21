Туркменистан не выпускает своих граждан на учебу за границу, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Граждане Туркменистана в очередной раз сталкиваются с трудностями с выездом за рубеж для учёбы и трудовой миграции. О том, что в международном аэропорту Ашхабада туркменистанцев не допускают на рейсы сообщают корреспонденты и источники Радио Азатлык внутри страны и за её пределами.

«Как известно, в этом году опубликовали список иностранных вузов, дипломы которых будут признаваться в Туркменистане. Но сейчас не выпускают даже тех, кто хочет поехать на учёбу в эти разрешённые страны. За последний месяц десятки молодых людей и девушек не допустили на рейсы», - сообщил 19 августа корреспондент Радио Азатлык в Лебапе, отметив, что ни в одном из известных ему случаев, сотрудники миграционной службы в ашхабадском аэропорту не дали официальных разъяснений о причинах недопущения граждан на рейсы.

Корреспондент Азатлыка побеседовал с несколькими жителями региона, попавшими в эту ситуацию. Редакция Азатлыка в целях безопасности своих собеседников воздерживается от публикации их имен.

О том, что туркменистанцев не выпускают за границу, в частности на Кипр, сообщил Азатлыку молодой человек из Туркменистана, обучающийся в Турции. Студент из Туркменистана, говоривший на условиях анонимности, сообщил о том, что начиная с середины июля туркменские власти перестали выпускать из страны граждан, выезжающих для учёбы и работы на Северный Кипр.

«Несмотря на то, что у большинства граждан есть рабочая или студенческая виза, их не допускают на рейсы в Ашхабаде. У меня племянница учится. Она поехала домой на летние каникулы и её тоже сейчас не выпускают. У неё есть студенческая виза. Она не нарушала никаких законов, не работала, училась на законных основаниях», - рассказал туркменистанец, обучающийся в Турции.

Студент также рассказал, что некоторые турецкие работодатели обратились в посольство Туркменистана с просьбой разрешить своим работникам выехать из страны. Но ходатайства этих компаний остаются без ответа. В то же время, по его словам, на прошлой неделе некоторые его знакомые смогли выехать из Туркменистана, заплатив взятки чиновникам или посредникам.

В последние два года Радио Азатлык неоднократно сообщало о случаях препятствия выезду граждан из страны, в том числе на учёбу и для трудовой миграции.