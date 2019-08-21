Обратившегося к президенту Мирзиёеву гей-активиста разыскивает милиция

CA-NEWS (UZ) - Правоохранительные органы разыскивают Шохруха Салимова, разместившего в Интернете видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой защитить ЛГБТ-сообщество Узбекистана.

В настоящее время проживающий в Турции Салимов сказал, что милиционеры, посетившие его родных в Узбекистане, сказали, что «разыскивают его, чтобы арестовать». Ранее Шохрух Салимов обратился с видеообращением к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой убрать из Уголовного кодекса Узбекистана статью за «мужеложство», передает Centralasian.

Шохрух Салимов говорит, что после публикации его видеообращения к главе государства, к нему домой в Узбекистане пришли сотрудники правоохранительных органов и сообщили его родным о том, что он находится в розыске.

– Ко мне домой пришли милиционеры. Сказали, что цель их визита – посадить меня. Причина – мое видеообращение к президенту. В Узбекистане человеку не обязательно быть виновным для того, чтобы его обвинили в чем-то. К примеру, к вам домой могут придти за выражение мнения, оппонирующего мнению властей или президента. А я выступаю против 120-й статьи. Я потребовал отменить эту статью и защитить законом представителей ЛГБТ-сообщества. Естественно, что это не понравилось им. Они не зря пришли ко мне домой. У нас поднявших голову лишают головы, – говорит Шохрух Салимов.

По словам Салимова, проживающие в Узбекистане члены его семьи не поддерживают его взгляды относительно гомосексуализма, и поэтому он «не поддерживает связи с родственником».

​Человек, близко знакомый с семьей Шохруха Салимова в Узбекистане, говорит, что после обращения Салимова к президенту Шавкату Мирзиёеву, его родственники подверглись сильному давлению со стороны соседей.

– Но после того, как к ним домой пришли милиционеры они подверглись еще большему психологическому давлению, – говорит собеседник.

Представитель РОВД заявил, что никакое уголовное дело в отношении Шохруха Салимова не возбуждено. Однако он не стал комментировать причину недавнего визита милиционеров к родственникам Салимова.

В Узбекистане «мужеложество» считается преступлением средней тяжести, за которое грозит наказание в виде ограничения свободы от одного года до трех лет.

В докладе базирующейся в Брюсселе Международной ассоциации лесбиянок и геев (ILGA) за 2017 год Узбекистан был включен в список стран, в которых гомосексуализм считается преступлением.

Узбекистан и Туркменистан остаются единственными странами на постсоветском пространстве, где за гомосексуальные связи предусмотрено уголовное наказание.