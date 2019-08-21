Экс-главу миграционного агентства Узбекистана приговорили к 12 годам

- Узбекистан, происшествия
- 9:25, 21 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Равшана Ибрагимова к 12 годам лишения свободы, сообщили местные СМИ.
Бывший директор Агентства по вопросам внешней трудовой миграции осужден за взятки и мошенничество.
«Приговором суда Ибрагимов приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колониях общего режима с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на три года», – сказал представитель суда.
По его словам, экс-глава агентства был признан виновным по статьям «мошенничество», «дача взятки», «легализация доходов, полученных от преступной деятельности».
Бывший заместитель начальника агентства Улугбек Назаров также приговорён к 12 годам тюрьмы.
Еще в ноябре 2018 года сообщалось, что Ибрагимов, а также его заместитель Улугбек Назаров и еще два руководящих сотрудника агентства были заключены под стражу по обвинению в совершении должностных преступлений.
Тогда источники, осведомленные о подробностях этого дела, говорили, что арестованные чиновники подозреваются в получении у граждан взятки в размере более двадцати миллионов долларов США за отправку на работу в Южную Корею.