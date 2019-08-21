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  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Центральный банк Узбекистана прокомментировал девальвацию сума
Продолжение: Банки Узбекистана начали продажу наличных долларов СШАПредыстория: В Узбекистане за пару дней резко подорожал доллар США

CA-NEWS (UZ) -  20 августа Центральный банк Узбекистана прокомментировал причины девальвации национальной валюты, после того, как обменный курс сума на валютной бирже снизился на 2,76%.

В сообщении Центробанка на официальном сайте отмечается, что обесценивание сума вызывало обеспокоенность, но в тоже время, этот шаг Центрального банка на валютном рынке вызван объективной экономической необходимостью.

Стоимость узбекского сума начала снижаться после того, как Центральный банк объявил о переходе к механизму, который позволял бы свободно формировать обменный курс на основании спроса и предложения.

20 августа официальный курс доллара США, установленный Центробанком, вырос на 323 сума и достиг 9384 сумов за $1.

Комментируя влияние изменений обменного курса на внутренние цены, Центральный банк отметил в своем заявлении, что лучший способ остановить инфляцию - это «повысить конкуренцию и инвестиционную свободу в экономике».

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