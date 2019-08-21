Инвестиции способствуют росту экономики Монголии, - Пан Ги Мун

CA-NEWS (MNG) - 20 августа Пан Ги Мун, председатель Азиатского форума Боао и бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, выступил с основным докладом на Улан-Баторской конференции БАФ (Боаоский Азиатский форум). Мероприятие, которое впервые организуется в Монголии, началось 19 августа и завершится сегодня 21 августа.

Пан Ги Мун отметил, что экономика не имеющих выхода к морю и развивающихся стран растет.

"В случае Монголии этому способствуют инвестиции, а также увеличение экспорта и импорта. Международное сотрудничество с участием Монголии, Китая, Южной Кореи и Японии расширяется и развивается, и все это важно для более широкого экономического роста региона. Кроме того, экономические коридоры между Монголией, Россией и Китаем помогают расширять сотрудничество и углублять отношения", отметил он.

Улан-Баторская конференция проводится на тему «Согласованные действия для общего развития в новую эру»; это главная тема зарубежных конференций БАФ.

Кроме того, Ли Баодун, Генеральный секретарь БАФ, Син Хаймин, посол Китая в Монголии, Армида Сальсия Алишахбана, Исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН, Б. Баянжаргал, Председатель Делового совета Монголии, и Мэн Сяосу, заместитель Президент Международного совета по содействию транснациональным корпорациям Китая принимает участие в конференции и выступает на ней.

Также, вчера, министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар встретился с бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном, который приехал в Улаанбаатар для участия в конференции Боаоского Азиатского форума.

"Для Монголии большая честь проводить очередную конференцию Боаоского Азиатского Форума, который обсуждает экономические проблемы азиатских стран и собирает представителей этого региона, в том числе знаменитых ученых и экспертов, представителей крупнейших частных компаний. Далее министр выразил благодарность, что председатель Боаоского Азиатского Форума, 8-ой Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун лично прибыл в Монголию, чтобы принять участие в данной конференции", сказал Д.Цогтбаатар и поблагодарил Пан Ги Муна.