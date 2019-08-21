Шансов найти живыми казахстанских альпинистов, пропавших в Кыргызстане, нет, - Федерация альпинизма Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Федерации Альпинизма Алматы и Федерации Альпинизма и Спортивного Скалолазания Казахстана с сожалением сообщили, что нет шансов найти живыми казахстанских альпинистов, пропавших в Кыргызстане.

- Мы следим за ходом поисково-спасательной операции и полностью доверяем профессионалам альпинистам и спасателям, проводящим поисковые работы. Сложная снежно-погодная обстановка на маршруте и не позволяет вести полномасштабные спасработы. Совместно с альпинистами Казахстана и Кыргызстана, МЧС РК, Минобороны РК, ФАиСС РК, турфирмой Ак-Сай Тревел было совершено несколько осмотров с вертолета.

Генеральный секретарь ФАиСС РК, Казбек Валиев, лично участвует в поиске пропавших. Сегодня вертолет выполнил 8 виражей, был внимательно просмотрен весь склон от перевала Дикий и особенно тщательно район возможного спуска альпинистов от 6500 до 4200.

С сожалением вынуждены признать, что шансов найти живыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Несмотря на это завтра казахстанский борт совершит еще один контрольный облет, после этого ПСР будут завершены, - говорится в сообщении федерации, распространенном 20 августа.

Подниматься на высоту свыше шести тысяч метров для спасения альпинистов в Кыргызстане невозможно для вертолетов, имеющихся в Казахстане, заявил пилот вертолета Стальбек Алымкулов. По его словам, спасатели рискнут жизнью, отправляясь на поиски, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Очень сложный ландшафт. Там несколько ледников идет: Хан-Тенгри, а напротив пик Победы стоит. Высота почти семь с половиной тысяч метров. Альпинисты обычно поднимаются через ледник Звездочка. Там на высоте 4200 метров находится базовый лагерь. Где они сейчас находятся - неизвестно. Конец сезона, альпинисты уже снимаются, в конце августа лагеря закрываются", - пояснил Алымкулов.

По его словам, спасатели сами могут погибнуть в поисковой операции из-за постоянных лавин и нехватки кислорода.

"Почему эти ребята там остались? Погода, помните, какая была, целую неделю бушевали грозы, а там, на высоте, вообще ужас что происходило. Их засыпало снегом, плюс ветер. Мне альпинисты рассказывали, что там очень много трупов лежит. Мне кажется, они не смогут спустить тело погибшего альпиниста. Это очень сложная вещь. Они сами еле спускаются, и еще тащить труп. Они, скорее всего, оставят его там. Это нормальное правило у альпинистов", - предположил пилот.

Он уточнил, что подняться выше шести тысяч метров для казахстанских вертолетов невозможно. "Европейцы спасают. У них есть французский вертолет Газель. Он поднимается на высоту 11 тысяч метров. Но у нас нет таких вертолетов. Для наших 6 тысяч - потолок. Это согласно руководству, но я не слышал, чтобы наши на такой высоте садились. На 5600-5800 садились, это да. Я сам на 5600 садился, но на такой высоте вертолет еле дышит и пилоту после 5 тысяч кислородную маску нужно надевать. Память теряется, забываешь, что сказал. Мне говорят частоту такую-то, надо записывать, потому что тут же забываешь. Это и для человека сложно, и для машины. На 6 тысяч лететь - это самоубийство", - объяснил Алымкулов.

Он добавил, что вертолеты, на которых ведутся поисково-спасательные работы, уже изношены. По его словам, помочь тут могут только пешие группы по 5-6 человек.

Хроника от компании Ак-Сай Тревел:

4 августа, 2019: Тройка казахских альпинистов начали свою экспедицию на самый суровый семитысячник – пик Победа.

Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев – альпинисты с большим опытом (более 10 лет), и опытом восхождений на семитысячники.

15 августа, 2019: Ребята сообщили, что Александр Чечулин заболел, и поэтому они приняли решение экстренно спускаться по маршруту Абалакова. При спуске они попадают в лавину, где теряют часть снаряжения.

16 августа, 2019: День, когда группа в последний раз выходила на связь, тогда они и сообщили о том, что Александра Чечулина больше нет в живых. Его тело осталось на высоте 6900 м., Андрей и Мурат продолжили спуск вниз. Спуск по данному маршруту, с учетом погодных условий, должен был занять не менее 4 дней.

18 августа, 2019: Как только установилась погода, наш вертолёт совершил облет пика Победы, но следов Казахстанской группы обнаружено не было.

19 августа, 2019: На Южный Иныльчек прибыл борт МЧС Казахстана вместе со спасательной группой

20 августа, 2019: Прибыл военный борт Республики Казахстан, во главе с альпинистами – Василием Пивцовым и Максутом Джумаевым.

Совершил облет и вернулся обратно в БЛ «Каркара».