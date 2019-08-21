Казахстанец пытался вывезти из Кыргызстана 45 кг наркотиков

CA-NEWS (KZ) - Казахстанец пытался вывезти из Кыргызстана 45 килограммов наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на погранслужбу комитета национальной безопасности.

20 августа 2019 года военнослужащими автомобильного пункта пропуска "Кордай" войсковой части 2038 Погранслужбы КНБ Казахстана пресечена попытка ввоза на территорию Казахстана из Кыргызской Республики особо крупной партии наркотических средств - около 45 килограммов.

Транспортировку наркотических средств осуществлял гражданин Казахстана.

Противозаконный товар вместе с наркокурьером сотрудники погранслужбы передадут в органы национальной безопасности. В данное время в отношении правонарушителя проводится досудебное расследование.





