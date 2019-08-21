В Таджикистане заблокирован новостной сайт «Азия-Плюс» после внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов

CA-NEWS (TJ) - Сайты новостного портала «Азия-плюс» (news.tj и asiaplus.tj) с 19 августа не доступны. Читатели с понедельника не могут зайти на сайт даже через VPN и прокси-сервер.

«Проверка показала ошибку поиска DNS-сервера сайта. Мы обратились к интернет-провайдерам с просьбой разъяснить причину этой ошибки. Служба связи при правительстве Таджикистана также находится в курсе», - сообщили Радио Озоди в руководстве новостного портала.

Тем временем Илхомджон Атоев, заместитель главы Служба связи Таджикистана, 20 августа в беседе с Радио Озоди заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к возникшей ситуации. По его словам, сайты портала «Азия-плюс» стали не доступны после того, как Роскомнадзор внес новостной портал «Азия плюс» в реестр запрещенных на территории России сайтов.

«Служба связи тут не причем. Не надо сваливать все на нас. У нас нет никаких проблем с «Азия-плюс», - сказал Атоев.

Напомним, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) с 26 июля заблокировала сайт ИА «Азия плюс». “Мы решили узнать причину блокировки и случайно в электронной почте одного из наших сотрудников обнаружили письмо «Роскомнадзора», в котором упоминается об опубликованной в прошлом году информации о самоубийстве женщины в Худжанде», - сообщила 2 августа Радио Озоди редактор издания Зебо Таджибаева.

По словам Таджибаевой, на сайте лишь сообщалось, что жительница Согда совершила самоубийство: бросилась в реку Сырдарья, но сотрудники Роскомнадзора нашли в краткой информации элементы пропаганды суицида.

«После предупреждения «Роскомнадзора мы сразу же удалили информацию, однако сайт уже был блокирован. Нам не дали времени. Полагаем, что блокировка сайта связана с той публикацией. Но могут быть и другие причины", отметила Зебо Таджибаева.

Российские интернет-провайдеры тогда подтвердили пользователям сайта «Азия плюс», что по распоряжению «Роскомнадзора» доступ к этому порталу ограничен.

Роскомнадзор в своем письме «Азия плюс» сообщает, что согласно ст. 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сайт news.tj внесен в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Однако в редакции "Азия-плюс" надеялись, что доступ к сайту будет возобновлен после удаления материала. "В письме говорится, что после подтверждения Роскомнадзором факта удаления запрещенной информации, сведения в отношении доменного имени, указателя страницы сайта в сети "Интернет" и (или) сетевого адреса исключается из Единого реестра", сообщили Радио Озоди в руководстве портала.

Руководство «Азия плюс» сразу же уведомило Роскомнадзора об удалении информации.

Сегодня новостной портал «Азия-Плюс» является ведущим информационным сайтом в зоне TJ. Первый информационно-аналитический бюллетень «Азия-Плюс» вышел в свет 2 апреля 1996 года.