Американский дебют главы Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе глазами китайского эксперта

CA-NEWS (MNG) - Новый министр обороны США Марк Эспер недавно завершил свои визиты в пять стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Монголию, Австралию, Новую Зеландию, Японию, и Республику Корея. Это была его первая зарубежная поездка после официального захвата Пентагона в конце июля, полностью демонстрируя, какое большое значение он придает региону. Однако, учитывая многочисленные расхождения между США и их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе в отношении экономических, военных и других аспектов, предложения Эспера во время визита были категорически отклонены союзниками, и его дебют в Азиатско-Тихоокеанском регионе закончился смущением, считает китайский эксперт Ху Венхань (Hu Wenhan).

Эспер пренебрегал в своей первой зарубежной поездке в качестве министра обороны

«Нью-Йорк таймс» сообщила, что во время этой поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион Эспер уделял основное внимание в основном Австралии, Японии и РК, в то время как он провел лишь краткие консультации с Новой Зеландией по вопросам их сотрудничества в области безопасности и ограничил переговоры по редкоземельным ресурсам с Монголией. Вместе с первыми тремя союзниками он поставил на обсуждение три темы - развертывание наземных ракет средней дальности на их территории, побудить их присоединиться к «эскортной коалиции» в Персидском заливе и призвать Японию и Республику Корея обновить систему общей безопасности. Соглашения о военной информации (GSOMIA), но его предложения не были одобрены, как он ожидал, писал Ху Венхань.

Что касается развертывания ракет средней дальности наземного базирования, то министр обороны Австралии Линда Рейнольдс и премьер-министр Скотт Моррисон после встречи с Эспером заявили, что Канберра не "рассмотрит этот вариант", а Токио заявил, что "не принял никаких конкретных мер", шаг к развертыванию (ракеты средней дальности наземного базирования) », а министерство обороны РК объявило, что Сеул «не собирается развертывать (ракеты средней дальности наземного базирования)». Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой говорится, что превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в место назначения первой зарубежной поездки Esper после вступления в должность является результатом тщательного рассмотрения и отражает большое значение, которое Пентагон придает региону. Поскольку место за рулем в Пентагоне долгое время было пустым, а непредсказуемая внешняя политика Трампа сделала его союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе бесспорным наблюдением, нет сомнений в том, что поездка Эспера должна была сделать жест, чтобы успокоить его союзников. По словам Даррела Уэста, старшего научного сотрудника Брукингского института, Эспер надеялся обменяться мнениями и добиться консенсуса с рядом стран региона по вопросам региональной безопасности, ядерной проблемы Кореи и других областей в рамках этой поездки.

Считалось, что неприятный результат этой поездки стал результатом того, что Америка потеряла поддержку своих союзников после своих добровольных действий.

Японский журнал The Diplomat Magazine считает, что США трудно убедить своих союзников согласиться на размещение на своей территории ракет средней дальности наземного базирования, поскольку размещение в РК вызовет огромную неопределенность в отношении решения ядерной проблемы Кореи и к ситуации на полуострове, и размещение в Японии или на Гуаме обострит региональную напряженность и встретит яростное возражение со стороны японцев. Трой Стангароне, старший директор американского аналитического центра Корейского экономического института, отметил, что торговые переговоры между США и Японией еще не пришли к соглашению, и разногласия Вашингтона с Токио и Сеулом по поводу распределения военных расходов на размещенные американские войска там еще не было решено.

Вообще говоря, Эспер принял Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве первой станции своей зарубежной поездки, потому что этот регион играет незаменимую роль в национальной стратегии и военном развертывании Америки. На фоне того, что американские военные стремятся к «стратегической конкуренции между основными странами» и ускорению «Индо-тихоокеанской стратегии», позиции Японии, РК и Австралии как стратегических центров становятся все более заметными, и такие страны, как Новая Зеландия и Монголия, также имеют потенциал ценности в военном сотрудничестве.

Однако в соответствии со стратегией «Америка в первую очередь» американское правительство и военные так охотно стремятся к немедленным выгодам для себя в ущерб интересам других сторон, что они берут у своих союзников больше, чем дают, даже не давая вообще. Повышая «цену» своих военных обязательств, США шаг за шагом подталкивают своих союзников к «глазу бури» «стратегической конкуренции крупных стран», отметил эксперт.

Заглядывая вперед, если администрация Трампа продолжит опрометчиво продвигать «Индо-Тихоокеанскую стратегию» независимо от интересов своих союзников в области безопасности и регионального развития и намерена активизировать развертывание наступательных вооруженных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, она будет не только поддерживать напряженность в регионе, а также громче возражать против союзников. Его отношения с союзниками в этом регионе могут распасться, поскольку их разделение расширяется.