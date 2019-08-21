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  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев записал клип на песню собственного сочинения (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения. Ролик был размещен на его странице в Instagram.

По данным Казинформ, автором слов является сам Нурсултан Назарбаев. Музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев, за кадром эту же песню исполняют профессиональные артисты.

"Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни", - говорится в примечании к видео.

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