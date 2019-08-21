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  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мамин обсудил с заместителем госсекретаря США вопросы развития торгово-экономического сотрудничества

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, прибывшим с официальным визитом в г. Нур-Султан для участия в заседании «С5+1» по развитию диалога между странами Центральной Азии и США, передает пресс-служба правительства РК.

Стороны отметили важность реализации договоренностей, заключенных между первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и президентом США Дональдом Трампом в рамках официального визита в США в 2018 году.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За период с 2005 года по 2018 год валовый приток прямых инвестиций из США в Казахстан составил $40 млрд. По итогам прошлого года американские инвестиции в РК установили новый абсолютный рекорд, достигнув $5,3 млрд. За январь-июнь т.г. товарооборот между двумя странами составил $1,1 млрд, что на 31,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Дэвид Хэйл отметил привлекательность Казахстана для инвесторов США.

«У нас есть огромный потенциал развивать наши экономические отношения, - сказал Аскар Мамин, подчеркнув перспективы углубления взаимовыгодного сотрудничества стран в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий, логистики, туризма, авиакосмической промышленности. – Я уверен, что Ваш визит придаст серьезный импульс укреплению взаимодействия стран».

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