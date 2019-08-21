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  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аскар Мамин представил нового министра труда и социальной защиты населения Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин представил коллективу Министерства труда и социальной защиты населения РК нового министра — Биржана Нурымбетова.

В ходе представления нового министра Аскар Мамин отметил 20-летний опыт работы Биржана Нурымбетова в социальной сфере. В разные годы он работал вице-министром труда и социальной защиты населения, занимал должность заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2017 года работал первым заместителем председателя федерации профсоюзов РК.

Напомним, 20 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бердыбека Сапарбаева заместителем премьер-министра Казахстана, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения.

Глава правительства поблагодарил Бердибека Сапарбаева за работу на посту министра труда и социальной защиты населения РК. Под его руководством в Министерстве труда и социальной защиты населения РК была организована системная работа по реализации задач, поставленных Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по модернизации социальной сферы.

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