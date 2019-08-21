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  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турция предоставила автоперевозчикам Узбекистана право на обратную загрузку грузов в портах страны

CA-NEWS (UZ) -  Правительство Турции предоставило право автоперевозчикам Узбекистана на обратную загрузку грузов в портах Турции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Соответствующее постановление подписано 14 августа 2019 года президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Данные меры осуществляются в рамках практической реализации межправительственного Соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, подписанного 25 октября 2017 года в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Турцию.

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