Турция предоставила автоперевозчикам Узбекистана право на обратную загрузку грузов в портах страны

CA-NEWS (UZ) - Правительство Турции предоставило право автоперевозчикам Узбекистана на обратную загрузку грузов в портах Турции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Соответствующее постановление подписано 14 августа 2019 года президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Данные меры осуществляются в рамках практической реализации межправительственного Соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, подписанного 25 октября 2017 года в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Турцию.