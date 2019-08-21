В Молдавии задержана преступная группа, помогавшая узбекистанцам нелегально пересечь границу ЕС

CA-NEWS (UZ) - В Молдавии была раскрыта нелегальная миграционная сеть, которая помогала гражданам из азиатских стран пересечь границу Европейского союза с поддельными документами. Об этом сообщило молдавское издание Nokta со ссылкой на Антикоррупционное ведомство этой страны.



По данным ведомсива, организованную группу возглавляли два молдавских гражданина, один из которых бывший пограничный полицейский. Группа обеспечивала временное проживание на территории Республики Молдова граждан из стран Азии. Также предоставляла поддельные документы, удостоверяющие личность, осуществляла перевозку людей через реку Прут на румынскую сторону.

За предложенные услуги торговцы получали от каждого мигранта по 2 000 евро. Деньги выплачивались на территории Румынии.

После одновременных действий, проведенных сотрудниками пограничной полиции и СИБ, в зеленом секторе государственной границы, в непосредственной близости от приграничных районов Румынии и ЕС, были взяты под стражу участники организованной группы, а также обнаружены нескольких иностранных граждан, которые планировали пересечь границу Европейского Союза незаконным путем.

Иностранным гражданам от 20 до 35 лет, они родом из Народной Республики Бангладеш и Республики Узбекистан. Граждане Молдовы, которые также являются организаторами цепи нелегальной миграции, были задержаны на 72 часа.

В ходе расследований было установлено, что некоторым иностранным гражданам было запрещено въезжать в несколько стран, включая страны ЕС.