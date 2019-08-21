Гастарбайтер из Таджикистана в соцсетях вербовал краснодарскую школьницу в ИГ

CA-NEWS (TJ) - В запрещенную террористическую организацию "Исламское государство" вербовал краснодарскую школьницу 20-летний гастарбайтер Умара Х. из Таджикистана. Сейчас его разыскивают силовики.

- В отношении гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и статьи 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), - сообщили сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодара. – Он временно проживает в городе Подольске, Московской области и трудится разнорабочим.

По версии следствия, Умар Х. познакомился с 15-летней ученицей 10 класса краснодарской школы в соцсетях.

- С сентября 2018 года по май 2019-го года, гражданин Х., находясь в Подольске (в соответствии с действующей миграционной картой с 2017 года), пройдя самообучение в Интернете в целях осуществления террористической деятельности, после чего, используя свои знания, посредством социальных сетей обучал и склонил несовершеннолетнюю девочку к смене религии, - пояснил наш источник. – То есть хотел, чтобы она приняла ислам и вступила в неустановленную террористическую организацию, действующую на территории Сирийской Арабской Республики.

20-летнего гастарбайтера ищут силовики в Москве, а школьница дает показания в Краснодаре.