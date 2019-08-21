Россия экстрадировала находящегося 3 года в розыске гражданина Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Из России в Таджикистан экстрадировали 36-летнего гражданина этой страны, который находился в международном розыске с 2016 года. Мужчину, разыскиваемого за совершение уголовного преступления в Таджикистане, задержали в Кургане в апреле, сообщает прокуратура Курганской области.

«С 2016 года он разыскивался правоохранительными органами своей страны за совершение преступления, предусмотренного п. ”з” ч.2 ст. 110 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Республики Таджикистан», — указано в сообщении ведомства.

По информации правоохранительных органов Таджикистана, депортированный мужчина нанес тяжкие телесные повреждения потерпевшему кирпичом. После экстрадиции мужчина предстанет перед таджикским судом.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске возбудили уголовное дело после того, как один местный житель избил другого керамической кружкой, причинив ему тяжкий вред здоровью.