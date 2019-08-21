Узбекский боец прокомментировал своё видеообращение, расценённое в Кыргызстане, как «провокационное»

CA-NEWS (UZ) - Спортсмен из Узбекистана Нурсултон Рузибоев пояснил, что имел ввиду в своем видеобращении, которое появилось на его канале в социальной сети. Он записал новое обращение 20 августа.

По его словам, свое видеообращение он записал для тех, кто участвовал в международном турнире по кулатуу «WEF PROFFIGHT» в Кара-Суу. «Во-первых, судья выбросил наш флаг, начал материться и толкаться. Какое он имеет право выбрасывать наш флаг?! Материться на нас?! Группа людей намеревалась избить меня... Почему они проявили такое отношение к гостям?! Вы говорите, что нет плохой нации, есть плохие люди. Хорошо, к кому из той тысячи спортсменов должен обратиться? Мое обращение было направлено жителям Кара-Суу, тем, кто принимал участие в боях. Ранее записанное мною видео смонтировали в угоду себе, а я говорил о турнире в Кара-Суу, не о Кыргызстане. А видео так преподносят, как будто говорил о Кыргызстане. У меня есть братья и братишки, спортсмены, которые проживают в Кыргызстане, с которыми у меня хорошие отношения», - сказал спортсмен.

Ранее, как сообщал Turmush, Управление внутренних дел Ошской области начало досудебное производство по видеообращению 27-летнего спортсмена из Узбекистана Н.Рузибоева.

Н.Рузибоев 20 августа на своем канале Instagram опубликовал обращение провокационного характера с призывами по разжиганию межрелигиозной и региональной розни. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство в соответствии со ст. 313 (возбуждения расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) Уголовного кодекса КР.