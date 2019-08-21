РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекский боец прокомментировал своё видеообращение, расценённое в Кыргызстане, как «провокационное»
Предыстория: На юге Кыргызстана милиция начала проверку из-за оскорбительного видео спортсмена из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Спортсмен из Узбекистана Нурсултон Рузибоев пояснил, что имел ввиду в своем видеобращении, которое появилось на его канале в социальной сети. Он записал новое обращение 20 августа.

По его словам, свое видеообращение он записал для тех, кто участвовал в международном турнире по кулатуу «WEF PROFFIGHT» в Кара-Суу. «Во-первых, судья выбросил наш флаг, начал материться и толкаться. Какое он имеет право выбрасывать наш флаг?! Материться на нас?! Группа людей намеревалась избить меня... Почему они проявили такое отношение к гостям?! Вы говорите, что нет плохой нации, есть плохие люди. Хорошо, к кому из той тысячи спортсменов должен обратиться? Мое обращение было направлено жителям Кара-Суу, тем, кто принимал участие в боях. Ранее записанное мною видео смонтировали в угоду себе, а я говорил о турнире в Кара-Суу, не о Кыргызстане. А видео так преподносят, как будто говорил о Кыргызстане. У меня есть братья и братишки, спортсмены, которые проживают в Кыргызстане, с которыми у меня хорошие отношения», - сказал спортсмен.

Ранее, как сообщал Turmush, Управление внутренних дел Ошской области начало досудебное производство по видеообращению 27-летнего спортсмена из Узбекистана Н.Рузибоева.

Н.Рузибоев 20 августа на своем канале Instagram опубликовал обращение провокационного характера с призывами по разжиганию межрелигиозной и региональной розни. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство в соответствии со ст. 313 (возбуждения расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) Уголовного кодекса КР.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний
  • Банки Узбекистана начали продажу наличных долларов США
  • В Таджикистане продолжаются поиски тела утонувшей россиянки
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×