Сильный пожар произошёл в Национальной телерадиокомпании Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Сильный пожар произошел в ночь на 21 августа на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте.

Как сообщает управление пожарной безопасности Ташкента, жертв и пострадавших нет.

По данным управления, 21 августа в 01.54 по местному времени на оперативный пульт поступило сообщение о возгорании на территории телерадиокомпании. Горела столовая и вспомогательные помещения на площади 400 квадратных метров. Огонь был локализован в 02.45 и ликвидирован почти через час (03.36 ). На ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники.

"Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети. Сумма причинённого ущерба устанавливается, добавили в управлении.