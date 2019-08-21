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  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сильный пожар произошёл в Национальной телерадиокомпании Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Сильный пожар произошел в ночь на 21 августа на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте.

Как сообщает управление пожарной безопасности Ташкента, жертв и пострадавших нет.

По данным управления, 21 августа в 01.54 по местному времени на оперативный пульт поступило сообщение о возгорании на территории телерадиокомпании. Горела столовая и вспомогательные помещения на площади 400 квадратных метров. Огонь был локализован в 02.45 и ликвидирован почти через час (03.36 ). На ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники.

"Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети. Сумма причинённого ущерба устанавливается, добавили в управлении.

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