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  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Саудовской Аравии женщины получили право путешествовать без разрешения мужчин

CA-NEWS (CA) -  В Саудовской Аравии женщины теперь смогут получать паспорт, путешествовать, регистрировать рождение ребенка без получения разрешения от опекуна-мужчины, а также стать опекунами несовершеннолетних и получать в госучреждениях семейные документы. Соответствующие поправки были приняты в начале августа, передает Saudi Gazette.

Напомним, в Саудовской Аравии до сих пор сохраняются многочисленные ограничения для женщин. Тем не менее в последнее время ситуация постепенно меняется: в 2017 году женщинам разрешили получать водительские права и самостоятельно водить автомобиль, позднее — становиться туристическими гидами.

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