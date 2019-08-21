В Саудовской Аравии женщины получили право путешествовать без разрешения мужчин

CA-NEWS (CA) - В Саудовской Аравии женщины теперь смогут получать паспорт, путешествовать, регистрировать рождение ребенка без получения разрешения от опекуна-мужчины, а также стать опекунами несовершеннолетних и получать в госучреждениях семейные документы. Соответствующие поправки были приняты в начале августа, передает Saudi Gazette.

Напомним, в Саудовской Аравии до сих пор сохраняются многочисленные ограничения для женщин. Тем не менее в последнее время ситуация постепенно меняется: в 2017 году женщинам разрешили получать водительские права и самостоятельно водить автомобиль, позднее — становиться туристическими гидами.