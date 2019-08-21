Дочь Гульнары Каримовой назвала «политическим цирком» возбуждение новых уголовных дел против её матери

Иман Каримова

CA-NEWS (UZ) - Дочь Гульнары Каримовой Иман ответила на заявление Генпрокуратуры о возбуждении новых уголовных дел против её матери на своей странице в социальных сетях. Она назвала новые уголовные дела, инициированные против её матери, «политическим цирком» и «попыткой уничтожения» Гульнары Каримовой.

«После уже практически 10 лет изоляции Узбекские власти никак не могут угомониться, нарушая свои же законы на глазах у всего мира», - пишет Иман Каримова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iman Karimova (@iman.k17) 19 Авг 2019 в 9:01 PDT

«Прокуратура Швейцарии неоднократно высказывалась о том что власти Узбекистана не могут ответить на легальные вопросы касающиеся обвинения Гульнары Каримовой и подсчёта её срока» – отмечает Иман Каримова. По словам Иман, уже стало ясно, что Гульнара Каримова не участвовала в хищении государственных средств и теперь обвиняется в получении взятки. «Узбекистан вдруг решил открыть новое дело включив именно нужные им обвинения. Власть и причастные люди очень сильно стараются создать максимальное количество преград , чтобы предотвратить освобождение Гульнары Ккаримовой, так как у них присутствует страх за то, что все их нелегальные действия вскроются», - написала Иман Каримова.

Напомним, что 19 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что возбудила уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Как сообщается в Телеграм-канале главного надзорного органа республики, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании, а также заявлений граждан.

Гульнара Каримова является фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании средств, которые были в отношении нее заведены в США, Узбекистане и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных) в обмен на гарантированное получение лицензий на мобильную связь в Узбекистане.

В 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий домашнего ареста.