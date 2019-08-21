Осужденного нашли повешенным в колонии особого режима в Таразе

CA-NEWS (KZ) - В учреждении ЖД-158/7 нашли повешенным осужденного. Правозащитник Елена Семенова, сообщившая об этом, не верит в версию самоубийства, передает Zakon.kz.

- Очередная смерть осужденного в исправительном учреждении Казахстана. В учреждение ЖД-1587 вчера произошло ЧП, после обеда на рабочем месте погиб осужденный, говорят повесился, однако в эту версию осужденные не верят, в учреждении что-то еще происходит, звонить осужденным не дают. После происшествия, всех осужденных загнали по “местам” и ни кого уже не выпускали, полагаю чтобы скрыть все факты и следы. Сегодня говорят весь день проводили проверку все ли “хорошо” у осужденных, все ли живы здоровы? - написала в Facebook Семенова.

В Комитете уголовно-исполнительной системы данный случай прокомментировали.

- 19 августа т.г. в Учреждении ЖД-158/7 (чрезвычайная безопасность) ДУИС по Жамбылской области во время обхода контролером в помещении цеха в подвешенном состоянии было обнаружено тело осужденного. ​По данному факту была вызвана Следственно-оперативная группа ОП-1 УП Тараза и бригада скорой помощи. По прибытию скорой помощи осужденному был поставлен предварительный диагноз "механическая асфиксия через повешение", в ходе осмотра трупа признаков насильственных действий не установлено, - сообщили в КУИС.

Данный факт зарегистрирован, Департаментом УИС по Жамбылской области проводится служебное расследование.

- ​Вместе с тем, сообщаем, что данный осужденный с 2016 года состоял на профилактическом учете учреждения ЖД-158/7, как лицо, склонное к суициду.​ Кроме того, указанное вами, что сотрудники учреждения осужденным не разрешают звонить и не выпускают, чтобы скрыть все факты и следы, не соответствуют действительности, - добавили в ведомстве.