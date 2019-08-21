Житель Канибадама осужден на 11 лет за убийство супруги

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CA-NEWS (TJ) - Суд города Канибадам Согдийской области вынес приговор в отношении гражданина Каримова Тоиржона Ганиевича, обвиненного в убийстве, сообщает Авеста со ссылкой на пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана.

5 февраля текущего года Тоиржон Каримов, будучи в состоянии алкогольного опьянения из чувства ревности вступил в конфликт со своей супругой Мавджудой Каримовой.

В ходе ссоры мужчина нанес жене два ножевых ранения, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.

В отношении Тоиржона Каримова было возбуждено уголовное дело по статье 104 (Убийство) УК Таджикистана.

Решением суда города Канибадама Т.Каримов приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры.