По данным ООН, две российские станции по мониторингу ядерных испытаний возобновили работу

CA-NEWS (CA) - В ООН следят за ситуацией в связи со взрывом в Неноксе под Северодвинском. Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зафиксировала взрыв 8 августа. Сегодня ее руководитель сообщил что две из четырех российских станций международной системы мониторинга ядерных испытаний возобновили работу, передает служба новостей ООН.

Лассина Зербо, Исполнительный секретарь Организации, отслеживающей испытания ядерного оружия, в своем Твиттере сообщил, что в Организации анализируют возможный шлейф от взрыва в поселке Ненокса. По его словам, две российские станции из четырех - на Алтае (Залесово) и на Чукотке (Билибино) возобновили работу. Эксперты вместе с операторами станций работали над устранений технических проблем.

По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, Генеральный секретарь тоже в курсе сообщений о взрыве в Неноксе. Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) имеет в своем распоряжении Международную систему мониторинга. Она включает сеть станций: сейсмологических, ультразвуковых, радионуклидных и гидроакустических, которые засекают сигналы от возможных ядерных испытаний. Все эти данные со станций направляются в Международный центр данных, где подвергаются обработке.