Уроженцы Таджикистана не могут получить узбекское гражданство

CA-NEWS (UZ) - Власти Узбекистана в 2016 году заявляли, что все лица без гражданства, в том числе десятки уроженцев Таджикистана, которые во время гражданской войны перебрались в соседнюю страну, получат узбекские паспорта. Однако по истечении трех лет эта проблема так и остается нерешенной, передает centralasian.



Весть о выдаче паспортов Узбекистана лицам без гражданства очень обрадовала Абдумаджида Абдиева, который несколько лет назад просил Ташкент выдать узбекский паспорт, однако по сей день правовое положение этого уроженца Таджикистана не изменилось.

В 1993 году родители вывезли 4-летнего Абдумаджида вместе с другими членами семьи из-за разразившейся гражданской войны из Турсунзаде в Узбекистан, где они все и проживают сегодня. Его семья надеялась, что сбежав от войны в Наманганскую область, их жизнь изменится к лучшему, однако этого не произошло. Их паспорта поменяли на удостоверения лиц без гражданства и все их заявления о приеме в узбекское гражданство остались нерешенными.

Абдумаджид Абдиев сказал 20 августа Радио Озоди, что в 1997-1998 годах, во время правления Ислама Каримова, они в первый раз подали свои заявления на получение узбекского гражданства, однако спустя два года им пришел ответ, что в выдаче гражданства им отказано. После этого им отказывали даже в подаче заявления, но когда президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзияев и появились сообщения о том, что всем лицам без гражданства, длительное время проживающим на территории этого государства, будут выданы узбекские паспорта, Абдумаджид вместе с отцом вновь подали свои заявления о приеме в гражданство Узбекистана.

По его словам, после этого с ними связались и попросили сдать также и выданные ранее документы, однако после этого никаких известий к ним не поступало. По каким причинам узбекские власти воздерживаются от решения вопроса по выдаче им гражданства, Абдиев не знает: «Я не знаю, по какой причине, но, скорее всего, в Узбекистане власти не хотят, чтобы количество безработных граждан еще больше увеличилось».

По его словам, со свидетельством о лице без гражданства у него нет возможности найти хорошую работу и поэтому он вынужден быть в Ташкенте так называемым «мардикором» - подрабатывать наемным рабочим в частном секторе, что само по себе очень сложно. «Например, если я иду в банк, чтобы открыть счет, мне говорят, что они обслуживают только граждан Узбекистана. Ни один банк не соглашается открыть карточку или счет. Еще одна проблема – это выезд за пределы Узбекистана, в этом случае я должен получить специальное разрешение», - делится собеседник.

В 2016 году администрация президента Узбекистана сообщила, что в соответствии с поручением Мирзияева 179 гражданам было выдано узбекское гражданство. В этом списке были также 9 уроженцев Таджикистана. В 2018 году известному таджикскому режиссеру Бако Содикову в торжественной обстановке в Ташкенте был выдан паспорт гражданина Узбекистана.

Нерешение узбекскими властями вопроса о выдаче гражданства заявителям стало причиной того, что многие из них обратились с заявлениями о приеме в российское гражданство. Россия, которая старается решить свои демографические проблемы, реализует сейчас многочисленные программы по привлечению в Россию граждан, имевших ранее гражданство СССР и являющихся носителями русского языка.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в своем докладе заявило тогда, что реальное число лиц без гражданства в Узбекистане выше, однако узбекские власти отказываются от сотрудничества в решении этой проблемы.