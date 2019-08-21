Дети, пьющие грязную воду, будут меньше зарабатывать в будущем, - доклад ВБ

CA-NEWS (CA) - Во Всемирном банке предупреждают о «невидимом» и вместе с тем масштабном общемировом кризисе, который примерно на треть замедляет потенциальный экономический рост в ряде регионов: «кризисе воды», передает служба новостей ООН.

По данным Всемирного банка, в результате использования азота в сельском хозяйстве показатели задержек роста у детей могут повышаться на 19 процентов. Эксперты также подсчитали, что дети, которые употребляют воду, загрязненную нитратами, став взрослыми, будут зарабатывать на два процента меньше, чем те, кто в детстве пил чистую воду.

Химикаты, пластик и болезнетворные бактерии загрязняют водные ресурсы планеты, что представляет серьезнейшую угрозу для здоровья населения, экосистем Земли и сельского хозяйства.

Низкое качество воды – серьезная проблема как для развивающихся, так и для развитых стран, подчеркивают эксперты, и если не принять срочные меры на глобальном, национальном и местном уровне и не найти способы ее решения, она приведет к крайне негативным последствиям для мировой экономики и, в частности, производства продуктов питания.

«Чистая вода – один из ключевых факторов экономического развития. Ухудшение качества воды замедляет экономический рост, негативно сказывается на здоровье населения, производстве продуктов питания, и в итоге приводит к росту уровня бедности во многих странах», – сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Эксперты пришли к выводу, что засухи, ураганы, наводнения и перерасход водных ресурсов приводят к опасному повышению уровня соли в запасах пресной воды, в результате чего значительно снижаются объемы урожаев. По подсчетам, потерянного таким образом продовольствия хватило бы, чтобы прокормить 170 миллионов человек ежегодно – это население Бангладеш.

Один из главных факторов загрязнения воды на планете, говорят специалисты, – использование азота в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Это вещество попадает из почвы в реки и водоемы, где оно в результате химической реакции преобразуется в нитраты. Попав в организм ребенка, нитраты негативно сказываются на его росте, здоровье и умственном развитии.

В докладе Всемирного банка содержится ряд рекомендаций, которые могут помочь странам улучшить качество воды. Они, в частности, касаются политики в области защиты окружающей среды, мер по мониторингу уровня загрязнения воды, реформ в сфере водной инфрастурктуры. Эксперты также подчеркивают необходимость своевременного предоставления рядовым гражданам информации о качестве используемой ими воды.

Во Всемирном банке также подготовили глобальную «водную» базу данных, которая поможет пролить свет на качество воды в различных регионах мира.