Фирменный стиль Дональда Трампа. Зачем ему покупать Гренландию?

CA-NEWS (CA) - До XX века расширение территории за счет покупки новых земель было привычной практикой для США. Но интерес Дональда Трампа к Гренландии вызвал недоумение у нынешнего владельца острова — Дании. Зачем президент США публично озвучил экзотическую идею, говорится в статье Forbes.ru.

19 августа президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотоколлаж, на котором посреди одноэтажных домов на фоне серого гренландского пейзажа возвышается небоскреб с надписью Trump. «Обещаю не делать этого в Гренландии», — сопроводил картинку шуточной подписью американский лидер. Твиту предшествовали несколько дней информационных утечек и обмена репликами по поводу возможной сделки по продаже Гренландии.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA