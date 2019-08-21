Министерство финансов Узбекистана отреагировало на критику США в отношении прозрачности бюджета

CA-NEWS (UZ) - Министерство финансов Узбекистана ежемесячно публикует отчеты о средствах, выделенных министерствам и ведомствам, а также, выделяемых в рамках государственных программ в различных направлениях. Об этом министерство заявило 20 августа.

Как отмечается в заявлении министерства, кроме того, Информационной службой, совместно с ответственными управлениями, на официальных страницах Министерства ежедневно в рабочие дни)будут размещаться данные о доходной и расходной части государственного бюджета и о контрактах, заключенных в системе государственных закупок.

А на электронном портале openbudget.uz выкладывается подробная информация по исполнению государственного бюджета, его параметрах, составляющих и прогнозных показателях.

Заявление министерства было сделано после того, как Госдепартамент США включил Узбекистан в список стран с фискальной непрозрачностью. Помимо Узбекистана, 67 других стран включены в ежегодный доклад Госдепартамента о фискальной прозрачности в мире.

В отчёте Госдепартамент США рекомендует Узбекистану для обеспечения фискальной прозрачности предоставить общественности подробную информацию о своих долговых обязательствах и о детальных расходах министерств, о доходах от природных ресурсов и внебюджетных государственных счетах.