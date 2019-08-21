РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министерство финансов Узбекистана отреагировало на критику США в отношении прозрачности бюджета
Предыстория: Узбекистан попал в список стран, не отвечающих требованиям прозрачности Госдепа США

CA-NEWS (UZ) -  Министерство финансов Узбекистана ежемесячно публикует отчеты о средствах, выделенных министерствам и ведомствам, а также, выделяемых в рамках государственных программ в различных направлениях. Об этом министерство заявило 20 августа.

Как отмечается в заявлении министерства, кроме того, Информационной службой, совместно с ответственными управлениями, на официальных страницах Министерства ежедневно в рабочие дни)будут размещаться данные о доходной и расходной части государственного бюджета и о контрактах, заключенных в системе государственных закупок.

А на электронном портале openbudget.uz выкладывается подробная информация по исполнению государственного бюджета, его параметрах, составляющих и прогнозных показателях.

Заявление министерства было сделано после того, как Госдепартамент США включил Узбекистан в список стран с фискальной непрозрачностью. Помимо Узбекистана, 67 других стран включены в ежегодный доклад Госдепартамента о фискальной прозрачности в мире.

В отчёте Госдепартамент США рекомендует Узбекистану для обеспечения фискальной прозрачности предоставить общественности подробную информацию о своих долговых обязательствах и о детальных расходах министерств, о доходах от природных ресурсов и внебюджетных государственных счетах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 21 августа
  • На юге Туркменистана школьники сдают деньги на государственный флаг и портреты президента
  • Глава Ферганы за 10 минут использовал более ста матерных слов в отношении подчиненных
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×