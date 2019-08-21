В Алматы директора реабилитационного центра осудили за хищение 14 млн тенге

CA-NEWS (KZ) - В Турксибском районном суде Алматы вынесли приговор директору КГУ "Алматинский городской реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями", передает Zakon.kz.

Куралай Сарымбаеву приговорили к семи годам лишения свободы, с отбыванием в колонии средней безопасности.

Сарымбаева была предана суду по статье 189 ч.4 п.2 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) УК РК.

- Суд приговорил признать Куралай Сарымбаеву виновной в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 189 ч.4 п.2 УК РК и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системе средней безопасности, - зачитала приговор судья Динасыл Жанаткызы.

В ходе досудебного расследования Сарымбаева вину признала в полном объеме и возместила нанесенный материальный ущерб в размере 14 222 998,27 тенге.

Суд отсрочил отбывание наказания на год, так как у осужденной есть ребёнок, не достигший 14-летнего возраста.

Также с нее взыскали судебные издержки в сумме на 342 995 тенге и компенсации в Фонд потерпевших в размере 20 МРП (2018 год).

22 ноября 2018 года Антикоррупционной службой по Алматы по заявлению Сарсеновой Г. было начато досудебное расследование в отношении директора КГУ "Алматинский городской реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" Управления образования города Сарымбаевой Куралай Дуйсеновновны по фактам хищения бюджетных средств. Установлено, что Сарымбаева с 24 июня 2016 года по 31 декабря 2018 года украла 14 222 998,27 тенге путем обналичивания денежных средств, перечисленных в качестве заработных плат 17 лицам, фактически не работавшим в КГУ.

Основной задачей Антикоррупционной службы является формирование нулевой терпимости коррупции в обществе, одной из эффективных действенных мер приглашение на оглашение приговора суда коллег подсудимой. Эти меры позволят переосмыслить и не дадут совершить противоправные нарушения. Антикоррупционной службой Алматы были приглашены на оглашение приговора коллеги из различных образовательных учреждений г.Алматы.