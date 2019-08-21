Новоназначенный посол Германии в Таджикистане вручил верительные грамоты замминистру иностранных дел

CA-NEWS (TJ) - 21 августа новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан Андреас Протманн вручил копию Верительной грамоты заместителю Министра иностранных дел Республики Таджикистан Музаффару Хусейнзода, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Во время встречи, которая состоялась после церемонии вручения копии Верительной грамоты, стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Республикой Таджикистан и Федеративной Республики Германия.

В завершение встречи заместитель Министра иностранных дел Республики Таджикистан Музаффар Хусейнзода пожелал Чрезвычайному и Полномочному Послу Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан Андреас Протманну успехов в осуществлении дипломатической миссии.