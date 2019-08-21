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  21 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Чемпионы Европы и России будут выступать за сборную Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Чемпион Европы Александр Савкин и двукратная чемпионка России Алисэ Фахрутдинова будут принимать участие в международных соревнованиях под флагом Узбекистана, сообщает UzNews.uz.

Натурализация двух российских спортсменов высокого класса - Александра Савкина и Алисэ Фахрутдиновой произошла в рамках подписанного между Федерациями современного пятиборья России и Узбекистана Меморандума о сотрудничестве.

«Благодаря налаженному диалогу с Международным союзом современного пятиборья UIPM и национальными федерациями было получено разрешение Исполнительного комитета UIPM на участие Савкина А. и Фахрутдиновой А. на международных соревнованиях UIPM под флагом Узбекистана», – сообщили UzNews.uz в Федерации современного пятиборья Узбекистана.

В данный момент спортсмены улетели на учебно-тренировочные сборы в Новогорск, где готовятся к предстоящему Чемпионату мира по современному пятиборью, который пройдёт 2-8 сентября в Будапеште.

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