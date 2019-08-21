Google и Mozilla заблокировали казахстанский цифровой сертификат, который мог использоваться для слежки

CA-NEWS (KZ) - Google и Mozilla заблокировали цифровой сертификат, который мог позволять властям Казахстана «следить за данными интернет-пользователей». Власти страны сообщали, что инициатива запущена для борьбы с хакерами и шпионами, передает Forbes.ru.



Google и Mozilla, разработчик браузера Firefox, заблокировали цифровой сертификат, который позволял правительству Казахстана «следить за данными интернет-пользователей», сообщается в совместном заявлении двух компаний.

Решение было принято в связи с исследованием, проведенным платформой Censored Planet. Оно показало, что казахстанские интернет-провайдеры предоставляли пользователям доступ в интернет, только если те устанавливали разработанный властями цифровой сертификат на всех девайсах и использовали его во всех браузерах. С помощью сертификата власти могли отслеживать активность граждан на определенных сайтах. Речь, например, шла о Facebook, Twitter, Google и еще 34 сайтах.

«Мы серьезно относимся к принятию таких решений, но защита наших пользователей и интернета в целом — это то, ради чего Firefox существует», — написал в сообщении старший директор Mozilla по вопросам доверия и безопасности Маршалл Эрвин.

Власти называли инициативу частью целевой программы «Киберщит Казахстана», анонсированной Нурсултаном Назарбаевым (на тот момент — президент Казахстана) в начале 2017 года и направленной на усиление обороноспособности страны. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана указывал, что сертификат нужен для «защиты граждан и частных компаний от хакеров, интернет-мошенников и и иных видов киберугроз», передавал сайт tengrinews.

В начале августа КНБ сообщил об «успешном завершении тестирования сертификата безопасности» и создании «системы по предотвращению киберугроз», писал tengrinews. При этом только за последний месяц тестирования власти выявили «более 8 млн фактов вирусной активности и 130 000 кибератак в отношении государственных органов и частных компаний», а также «факты кибершпионажа в отношении ряда госорганов», передавал сайт сообщение ведомства.

Это не первая попытка правительства Казахстана следить за деятельностью граждан в интернете, напомнили компании в обращении. В 2015 году власти уже пробовали использовать в работе Firefox свой сертификат. Однако тогда они обращались напрямую к Mozilla. «Когда стало известно, что сертификат будет использован, чтобы отслеживать данные пользователей, Mozilla отказала», — указано в сообщении.

По данным Freedom House, Казахстан занимает одно их последних мест в мире по уровню свободы в интернете. Ниже в списке располагаются только Россия и Иран.