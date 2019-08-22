Президент Казахстана встретился с министрами иностранных дел государств Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) - В резиденции «Акорда» состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главами МИД Республики Кыргызстан – Чингизом Айдарбековым, Республики Таджикистан – Сироджиддином Мухриддином, Республики Туркменистан – Рашидом Мередовым, Республики Узбекистан – Абдулазизом Камиловым, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства поздравил дипломатов с успешным завершением очередной встречи в формате «С5+1», которая служит эффективным механизмом укрепления регионального взаимодействия и отношений с США.

Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшего развития интеграционных процессов в Центральной Азии.

«Общая многовековая история, добрососедство, культурная и религиозная близость были и остаются фундаментальными основами сближения наших государств. Благодаря усилиям Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сотрудничество в Центральной Азии всегда являлось приоритетом нашей внешней политики», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах расширения торговых, инвестиционных, транспортных, культурно-гуманитарных связей в регионе.

Глава государства отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе первой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся в марте 2018 года в столице Казахстана.

«Без преувеличения можно сказать, что это событие ознаменовало новый этап в отношениях между нашими странами. Наглядным примером служит существенное увеличение внутрирегиональной торговли», - заявил президент Казахстана.