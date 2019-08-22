18-летний солдат умер на службе в армии Туркменистана

CA-NEWS (TM) - 18-летний Экаев Овезали, служивший в городе Балканабаде, по официальной версии умер 20 августа утром. Вечером того же дня его тело привезли и передали родителям. Об этом 21 августа сообщил корреспондент Азатлыка в Туркменистане.

- Похоронили сразу, после того как передали родителям. Привезли около 16:00, а в 17:30 уже похоронили на кладбище рядом с домом. Они живут в дайханском объединении Караул Бахарденского этрапа Ахалского велаята. С родственников взяли расписку о неразглашении, - сообщил корреспондент Азатлыка со ссылкой на знакомых покойного солдата.

По информации предоставленной Азатлыку знакомыми семьи Экаева, его призвали всего три месяца назад, в мае нынешнего года Ахалским военкоматом, в городе Анау. Он служил в городе Балканабаде. Покойный солдат на здоровье не жаловался.

- Я говорил с одним из знакомых семьи, он рассказал, что парень с первых дней службы жаловался на плохое питание и плохие гигиенические условия в военчасти. Родители посылали ему несколько раз деньги, чтобы он не голодал. Но, по словам знакомых, парень был полностью здоров, прошёл медкомиссию и всё было в порядке, - сообщает корреспондент Азатлыка.

По его словам, причин смерти солдата родственникам не объяснили. Но, по словам близких его, на теле было несколько гематом. "Может это трупные пятна, но его близкие думают, что смерть была насильственной. Представители военкомата и полиция, которые привезли тело, взяли расписки о неразглашении и припугнули, что если они не подпишут, то тело не отдадут. Сейчас их держат под наблюдением", - сообщает корреспондент Азатлыка. ​

Это по меньшей мере второй случай смерти солдата срочной службы в вооруженных силах Туркменистана за последний месяц.