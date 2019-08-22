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  22 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанцам напомнили, в каких случаях сотрудник внутренних дел может применить силу

CA-NEWS (UZ) -  Если не силовые способы не обеспечивают выполнение возложенных на него обязанностей, сотрудник органа внутренних дел имеет право применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы.

Министерство юстиции напомнило гражданам, что согласно закону "Об органах внутренних дел", сотрудник имеет право применять физическую силу в следующих случаях:

для пресечения преступлений и административных правонарушений;

для доставления в ближайший орган внутренних дел или иной правоохранительный орган лиц, совершивших преступления или административные правонарушения, и задержания этих лиц;

для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника органа внутренних дел.

Применение физической силы должно соответствовать характеру поведения человека и степени опасности.

О каждом случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу физических либо юридических лиц в результате применения физической силы и специальных средств, органы внутренних дел должны немедленно сообщать прокурору.

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