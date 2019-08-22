Главы МИД Узбекистана принял участие во встрече формата «Центральная Азия - США»

CA-NEWS (UZ) - 21 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в г.Нур-Султане принял участие в очередной встрече высокого уровня формата «Центральная Азия - США» («С5+1»), сообщила пресс-служба МИДа.



Глава МИД Узбекистана совместно с министрами иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым, Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, Таджикистана Сироджидином Мухриддином, Туркменистана Рашидом Мередовым и заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом обменялся мнениями о состоянии и перспективах развития многостороннего взаимодействия в различных сферах, в том числе по вопросам поддержки экономического партнерства, решению проблем региональной безопасности, содействию миру и процветанию в Центральной Азии и соседнем Афганистане.

В выступлении главы узбекской делегации отмечалось, что формат «С5+1», запущенный в ноябре 2015 года в ходе первой встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в г.Самарканде, зарекомендовал себя как надежный и эффективный консультативный механизм.

В выступлениях руководителей внешнеполитических ведомств стран региона и США была подтверждена поддержка платформе взаимодействия «С5+1» в качестве форума для совместного обсуждения и решения общих вопросов.

В этот же день главы делегаций-участников встречи «С5+1» были приняты Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.